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 Путин принял план государственной политики о казачестве на 2021-2030 годы

Путин принял план государственной политики о казачестве на 2021-2030 годы
21:50   9 Августа 2020
Политика

Путин принял план государственной политики о казачестве на 2021-2030 годы

Путин принял план государственной политики о казачестве на 2021-2030 годы

Девятилетний план государственной политики Российской Федерации в отношении казачества на период с 2021 по 2030 год был одобрен и утвержден президентом страны Владиром Путиным.

Текст постановления опубликован на официальном сайте правовой информации. Согласно документу, власти страны в установленный срок должны обеспечить использование и защиту культурного наследия. Кроме того, правительство берет на себя обязанности создать эффективную структуру привлечения новых кадров из рядов казачества к госслужбе и решению вопросов в интересах национальной безопасности РФ.

Российскому правительству необходимо за три месяца утвердить список целевых результатов и стратегия событий для осуществления одобренного госплана, передает ТАСС.

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Автор: Илья Романович
#путин #указ #казачество

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