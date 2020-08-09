Путин принял план государственной политики о казачестве на 2021-2030 годы

Девятилетний план государственной политики Российской Федерации в отношении казачества на период с 2021 по 2030 год был одобрен и утвержден президентом страны Владиром Путиным.

Текст постановления опубликован на официальном сайте правовой информации. Согласно документу, власти страны в установленный срок должны обеспечить использование и защиту культурного наследия. Кроме того, правительство берет на себя обязанности создать эффективную структуру привлечения новых кадров из рядов казачества к госслужбе и решению вопросов в интересах национальной безопасности РФ.

Российскому правительству необходимо за три месяца утвердить список целевых результатов и стратегия событий для осуществления одобренного госплана, передает ТАСС.