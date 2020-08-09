Вопрос про "Выбор ветеранов" заставил Трампа уйти с пресс-конференции

Американский лидер Дональд Трамп покинул пресс-конференцию в Нью-Джерси после неудобного вопроса про "Выбор ветеранов". Он растерялся после заявления журналистки CBS News.

Пресс-конференция президента США была проведена в штате Нью-Джерси, передает РИА Новости. На ней журналистка Паула Рид попыталась подловить президента на лжи. Глава государства неоднократно заявлял, что проект "Выбор ветеранов" — это заслуга администрации Трампа.

"Он был принят в 2014 году, это ложное заявление, сэр", — подчеркнула корреспондент.

Девушка отметила, что Дональд Трамп занял свой пост только в 2016 году. На это президент попытался дать слово другому журналисту, однако представительница CBS продолжила повторять вопрос, перебивая лидера государства. По итогу американский глава прервал пресс-конференцию, поблагодарил присутствующих за внимание и ушел с трибуны.