Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК Белоруссии обозначил сроки первых итогов президентских выборов

ЦИК Белоруссии обозначил сроки первых итогов президентских выборов

 Соколов рассказал о рисках традиционного туризма в Турции

Соколов рассказал о рисках традиционного туризма в Турции
Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

 Как проходят выборы в Белоруссии. Главное

Как проходят выборы в Белоруссии. Главное
Пелоси и Шумер негативно отнеслись к последним указам Трампа

Пелоси и Шумер негативно отнеслись к последним указам Трампа

 Президент РФ присвоил Чуйченко чин действительного госсоветника юстиции

Президент РФ присвоил Чуйченко чин действительного госсоветника юстиции
ЦИК Белоруссии обозначил сроки первых итогов президентских выборов

ЦИК Белоруссии обозначил сроки первых итогов президентских выборов

 Соколов рассказал о рисках традиционного туризма в Турции

Соколов рассказал о рисках традиционного туризма в Турции
Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

 Как проходят выборы в Белоруссии. Главное

Как проходят выборы в Белоруссии. Главное
Пелоси и Шумер негативно отнеслись к последним указам Трампа

Пелоси и Шумер негативно отнеслись к последним указам Трампа

 Президент РФ присвоил Чуйченко чин действительного госсоветника юстиции

Президент РФ присвоил Чуйченко чин действительного госсоветника юстиции
21:03   9 Августа 2020
Политика

Пелоси и Шумер негативно отнеслись к последним указам Трампа

Пелоси и Шумер негативно отнеслись к последним указам Трампа

Президент США Дональд Трамп на днях подписал четыре документа, которые призваны смягчить экономические последствия пандемии COVID-19. Эти указы раскритиковали члены Демократической партии.

Представитель демократов и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отметила, что ее советники сочли президентские указы противоречащими конституции страны. Также местные власти не имеют возможности выполнить распоряжения Трампа, так как не располагают для этого необходимыми средствами, пишет ТАСС.

Демократ и член Сената США Чак Шумер заметил, что ждет от юристов окончательного вердикта по этому вопросу. По его словам, документы выглядят узкими и невыполнимыми.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сша #трамп #указы #шумер #пелоси #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...