Пелоси и Шумер негативно отнеслись к последним указам Трампа

Президент США Дональд Трамп на днях подписал четыре документа, которые призваны смягчить экономические последствия пандемии COVID-19. Эти указы раскритиковали члены Демократической партии.

Представитель демократов и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отметила, что ее советники сочли президентские указы противоречащими конституции страны. Также местные власти не имеют возможности выполнить распоряжения Трампа, так как не располагают для этого необходимыми средствами, пишет ТАСС.

Демократ и член Сената США Чак Шумер заметил, что ждет от юристов окончательного вердикта по этому вопросу. По его словам, документы выглядят узкими и невыполнимыми.