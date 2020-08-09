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20:59   9 Августа 2020
Общество

ЦИК Белоруссии обозначил сроки первых итогов президентских выборов

ЦИК Белоруссии обозначил сроки первых итогов президентских выборов

Первые итоги голосования на выборах президента Белоруссии огласят до 2-х часов после полуночи. Об этом заявили в Центризбиркоме страны.

Оглашение первых итогов выборов президента Белоруссии может произойти до 2-х часов ночи понедельника, 10 августа. Такое заявление сделали в ЦИК республики.

Голосование прошло сегодня. Избирательные участки закрылись в 20:00. По первым подсчетам, с большим отрывом от конкурентов идет действующий президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Автор: Борис Нестеров
#выборы #беларусь #итоги

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