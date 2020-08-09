ЦИК Белоруссии обозначил сроки первых итогов президентских выборов

Первые итоги голосования на выборах президента Белоруссии огласят до 2-х часов после полуночи. Об этом заявили в Центризбиркоме страны.

Оглашение первых итогов выборов президента Белоруссии может произойти до 2-х часов ночи понедельника, 10 августа. Такое заявление сделали в ЦИК республики.

Голосование прошло сегодня. Избирательные участки закрылись в 20:00. По первым подсчетам, с большим отрывом от конкурентов идет действующий президент Беларуси Александр Лукашенко.