Соколов рассказал о рисках традиционного туризма в Турции

Турция может стать новым эпицентром пандемии COVID-19 из-за недостаточного количества профилактических мер по борьбе с вирусом в туристический сезон. Такое мнение выразил член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.

Недавно Анкара объявила о внедрении новой программы "здоровый туризм", которая спасет пострадавшие от пандемии турецкие курорты. Согласно этой программе, в общественных местах будет проводиться регулярная дезинфекция, а для отелей, транспорта и аэропортов будут введены дополнительные нормы. Однако, как считает эксперт, эти меры не помогут, если новая вспышка в стране подтвердится и туристы окажутся запертыми на карантин в Турции, пишет ФАН.

Программа была введена сразу после заявлений министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи о риске новой вспышки заболевания. Соколов отметил, что турецкие власти стремятся получить прибыль с туризма, забывая о безопасности как своих, так и иностранных граждан.

Для Турции открытие туристического потока является лишь экономическим интересом. Соколов добавил, что Анкара может повторить недавние ошибки европейских стран, где после открытия границ для иностранных туристов стали наблюдаться новые вспышки заболевания коронавирусной инфекцией.

Эксперт подчеркнул, что распространение вируса можно держать под контролем грамотными мерами, а традиционный туризм лишь ухудшит эпидемиологическую обстановку в стране.