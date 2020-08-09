Археологи: денежному неравенству более шести тысяч лет

Благодаря раскопкам на территории современной Польши удалось доказать, что история денежного неравенства куда длиннее, чем полагали специалисты.

Международная группа археологов из Польши, Швеции, Великобритании и Соединенных Штатов исследовала захоронения, возраст которых превышает шесть тысяч лет. В итоге они пришли к выводу, что разделение на богатых и бедных началось уже 6600 лет тому назад.

На этот исторический факт указывают склепы, обнаруженные на древнем кладбище в Ослонках, а также артефакты. Одним из доказательств стали найденные в одной из могил медные бусы, подвески и повязки. Останки, которые можно считать привилегированными, прошли специальный анализ. Ученые смогли доказать: более богатые люди ели говядину, в отличие от бедствующих слоев населения.