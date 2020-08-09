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20:33   9 Августа 2020
Россия

Самый большой цветной алмаз России добыли в Якутии

Самый большой цветной алмаз России добыли в Якутии

Алмазное месторождении «Эбелях» подарило России самый крупный, весом около 50 грамм, цветной алмаз. Кристалл уникального желто-коричневого цвета в 236 карат ждал своего часа от 120 до 230 миллионов лет — таков его приблизительный возраст. Об этом сообщает издание «Сделано у нас».

Глава филиала «Бриллианты Алроса» Павел Винихин утверждает, что находка уникальна не только для России. Сейчас кристалл находится на экспертизе в Москве: после заключения специалистов сбыта фирмы «Алроса» будет принято решение о передаче алмаза мастерам для огранки или же продажи в неограненном состоянии.

«Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества», — заявил Винихин.

Примечательно, что для якутского месторождения «Эбелях» характерны цветные алмазы: за один летний месяц 2017 года там находили желтый, розовый и пурпурный кристаллы. Ярко-желтый, массой более 20 карат, был назван «Жар-птица» и продан компании Graff Diamonds.

Самый большой цветной алмаз России добыли в Якутии

Бриллианты, особенно цветные — очень дорогостоящие предметы роскоши, и нередко злоумышленники попросту пытаются их украсть. Одно из таких громких ограблений произошло в октябре 2019 года в Японии: бриллиант весом в 50 карат и стоимостью около двух миллионов долларов был украден с выставки ювелирных изделий в городе Йокогама.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #новости #якутия #бриллиант

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