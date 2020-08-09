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 Президент РФ присвоил Чуйченко чин действительного госсоветника юстиции

Президент РФ присвоил Чуйченко чин действительного госсоветника юстиции
20:15   9 Августа 2020
Политика

Президент РФ присвоил Чуйченко чин действительного госсоветника юстиции

Президент РФ присвоил Чуйченко чин действительного госсоветника юстиции

Президент РФ Владимир Путин присвоил чин действительного государственного советника юстиции главе Минюста России Константину Чуйченко, сообщается на портале правовой информации.

В указе российского лидера говорится, что Константину Чуйченко присвоен классный чин действительного государственного советника юстиции Российской Федерации, пишет ТАСС.

Также глава государства присвоил высшие специальные звания нескольким сотрудникам Следственного комитета и Генпрокуратуры. Уточним, что классные чины государственных советников юстиции третьего класса получили работники органов прокуратуры.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #минюст #чуйченко

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