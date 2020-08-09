Президент РФ присвоил Чуйченко чин действительного госсоветника юстиции
Президент РФ Владимир Путин присвоил чин действительного государственного советника юстиции главе Минюста России Константину Чуйченко, сообщается на портале правовой информации.
В указе российского лидера говорится, что Константину Чуйченко присвоен классный чин действительного государственного советника юстиции Российской Федерации, пишет ТАСС.
Также глава государства присвоил высшие специальные звания нескольким сотрудникам Следственного комитета и Генпрокуратуры. Уточним, что классные чины государственных советников юстиции третьего класса получили работники органов прокуратуры.