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20:14   9 Августа 2020
Политика

Президентские выборы в Белоруссии официально завершились

Президентские выборы в Белоруссии официально завершились

Белоруссия завершила президентские выборы. Сегодня проходил основной день голосования, работали 5 723 избирательных участка в стране и еще 44 в других государствах, сообщает ЦИК.

Самая высокая явка избирателей была зарегистрирована в Могилевской области, здесь на участки пришли более 86% избирателей. Самыми неактивными оказались жители Минска — 62,3%. Как сообщает Центральная избирательная комиссия, участки уже закрылись, и начался подсчет голосов.

По белорусским законам президент считается избранным, когда за него отдали свои голоса более половины граждан, пришедших на выборы. Всего за кресло главы республики боролись пять кандидатов из разных партий.

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Автор: Юлия Яковлева
#выборы #белоруссия #президент

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