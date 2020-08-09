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19:50   9 Августа 2020
Политика

Катар предоставит Ливану помощь в размере $50 млн после взрыва в Бейруте

Катар предоставит Ливану помощь в размере $50 млн после взрыва в Бейруте

Катар поможет Ливану после взрыва в Бейруте и выделит сумму в $50 млн, заявил катарский эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Он также призвал другие страны помочь государству, где произошла трагедия.

Тамим бен Хамад Аль Тани уточнил, что Катар также предоставит дополнительную помощь по восстановлению Бейрута после мощного взрыва, пишет ТАСС. Эмир призывает мир обратить внимание на трагедию и оказать поддержку Ливану.

Ранее президент Ливана Мишель Аун выразил большую благодарность всем государствам, которые не остались равнодушны к беде. Он заверил, что ливанские власти проведут прозрачное расследование всех обстоятельств трагедии.

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Автор: Борис Нестеров
#ливан #катар #бейрут

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