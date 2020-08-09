Баранец: целью российского «Посейдона» может стать база США «Норфолк»

Российская армия имеет в распоряжении оружие, способное вывести из строя половину американских крейсеров. Об этом военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Ранее китайское издание Sohu предположило, что авианосец ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр покинул акваторию Средиземного моря сразу после того, как там появилась российская подлодка «Белгород», вооруженная ядерным комплексом «Посейдон».

Баранец подчеркнул, что этим комплексом можно уничтожить не просто один корабль, а «подорвать» целую инфраструктуру ВМФ США. В случае потенциальной угрозы со стороны Штатов идеальной целью для «Посейдона» стала бы американская база «Норфолк»: там судна США ремонтируются и готовятся к боевому дежурству.

«Главное предназначение «Посейдона» — это вызов с помощью взрыва гигантской волны (цунами), которая в состоянии разрушить береговые коммуникации. Нужно также понимать, что у этого комплекса могут быть ракеты как с обычной боеголовкой, так и с ядерной. Во втором случае разрушительная сила будет намного больше», — говорит военный обозреватель.

Попытки США превзойти чудо российской инженерной мысли безуспешны, констатирует Баранец. Подводные комплексы Штатов слишком большие — за счет таких размеров они уязвимы для огня противника. К тому же — не факт, что американские аналоги «Посейдона» смогут спускаться на ту глубину, которая доступна российскому аппарату.

Торпеды «Посейдон» — существенная угроза для США. Особенно опасными они становятся в тандеме с подлодкой «Хабаровск», которая станет первым штатным носителем ядерных снарядов. При «ядерном» выстреле снаряд «Посейдона» со скоростью в 200 километров в час ударит по береговой линии противника, а следом — радиоактивное заражение в радиусе 1500 километров и искусственное цунами, вызывающее волну до 500 метров высотой.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков объяснил «Политике Сегодня», с какой целью Россия будет использовать «Посейдон» в критической ситуации и почему этот комплекс является «оружием возмездия».