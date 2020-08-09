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19:47   9 Августа 2020
Общество

Китайские зрители остались под впечатлением от фильма "Ржев"

Китайские зрители остались под впечатлением от фильма "Ржев"

Кинолента отечественного производства "Ржев" была включена в программу 23-го Шанхайского международного кинофестиваля. Фильм был продемонстрирован публике пять раз.

Китайские зрители раскупили билеты на все показы российского фильма о Великой Отечественной войне. Картина "Ржев" посвящена 75-летию Победы в самой страшной и кровопролитной войне в истории. Впервые публика увидела ленту 5 декабря 2019 года. В основу сюжета легла повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью".

Ржевская битва является одним из самых трагических событий Великой Отечественной войны, отметил режиссер Игорь Копылов. Благодаря отваге и доблести советских солдат в войне наступил переломный момент. Сражения являются трагичной, больной и святой темой, подчеркнул специалист, ответственный за съемочный процесс. Публика в Шанхае высоко оценила проделанную работу. Зрители смогли лучше понять уровень кинопроизводства России. Посмотревшие "Ржев" отмечали, что каждый показанный солдат предстал перед ними живым и целостным персонажем.

"Все солдаты отличаются друг от друга. Кто-то был студентом до войны, кто-то — закоренелым вором, кто-то — профессором, кто-то работал водителем. Но любовь к Родине их объединила", — передает слова зрителей сайт Международного радио Китая.

Картина была создана по инициативе петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Всего фильм посмотрели более 362 тыс. зрителей. Продюсеры считают, что полученные результаты являются безусловным успехом, так как картина была снята без участия Министерства культуры и Фонда кино Российской Федерации.

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Автор: Яна Либерман
#фильм #пригожин #ржев #Шанхайский кинофестиваль

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