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Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

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19:30   9 Августа 2020
Экономика

Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке остается неизменной в связи с пандемией коронавируса. Баланс в ценообразовании может сохраниться до осени, а в некоторых регионах РФ наблюдается снижение цен.

Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке составила 73,4 тыс. руб. по данным аналитической компании SRG. При этом на рынке наблюдается "заморозка" стоимости жилплощади. Подобный эффект обусловлен пандемией коронавируса и реакцией потребителя на нестабильность финансовой системы.

Многие россияне отложили покупку квартиры, так как не готовы брать кредит во время пандемии. При этом другая половина людей наоборот стала активнее — они стремятся вложить деньги в недвижимость, так как этот актив позволяет сохранить накопления, пишет "Коммерсантъ". В результате образуется состояние равновесия, которое будет сохраняться вплоть до начала осени.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #недвижимость #торговля #коронавирус

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