Президент Франции открыл конференцию доноров по координации помощи Ливану

Мобилизация средств необходима для ответа на конкретные нужды населения Ливана. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, открывая видеоконференцию доноров по координации помощи для пострадавших граждан после взрыва в Бейруте.

По словам французского лидера, основной задачей конференции является мобилизация средств для помощи пострадавшему населению Ливана. Сейчас нужно оправдать надежды граждан. Подобная инициатива продемонстрирует, что участники мероприятия рядом в час трагедии.

Эммануэль Макрон сообщил, что французская сторона рассчитывает на помощь в этом вопросе со стороны Российской Федерации, пишет ТАСС.