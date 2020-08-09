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Президент Франции открыл конференцию доноров по координации помощи Ливану

Президент Франции открыл конференцию доноров по координации помощи Ливану

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19:08   9 Августа 2020
Политика

Президент Франции открыл конференцию доноров по координации помощи Ливану

Президент Франции открыл конференцию доноров по координации помощи Ливану

Мобилизация средств необходима для ответа на конкретные нужды населения Ливана. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, открывая видеоконференцию доноров по координации помощи для пострадавших граждан после взрыва в Бейруте.

По словам французского лидера, основной задачей конференции является мобилизация средств для помощи пострадавшему населению Ливана. Сейчас нужно оправдать надежды граждан. Подобная инициатива продемонстрирует, что участники мероприятия рядом в час трагедии.

Эммануэль Макрон сообщил, что французская сторона рассчитывает на помощь в этом вопросе со стороны Российской Федерации, пишет ТАСС.

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Автор: Борис Нестеров
#франция #ливан #макрон #бейрут

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