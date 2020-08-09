Абдель Самад покинула пост министра информации Ливана

Глава Министерства информации Ливана Маналь Абдель Самад заявила, что уходит в отставку. Это произошло 9 августа, о чем рассказали местные СМИ.

Свой поступок Самад объяснила взрывом в Бейруте, унесшим множество жизней граждан государства. Министр пожелала своей стране, которую очень любит, чтобы та смогла в кратчайшие сроки вернуться к благополучию, пишет ТАСС.

Чиновница также попросила прощения у ливанцев за свою неспособность оправдать их ожидания во время своей работы.

Известно, что Самад первая из членов правительства страны подала в отставку после случившегося.