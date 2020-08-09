Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Конфликт "Яблока" и ФБК может нарушить планы Соболь на выход в Госдуму

Конфликт "Яблока" и ФБК может нарушить планы Соболь на выход в Госдуму

 Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса
Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

 Как проходят выборы в Белоруссии. Главное

Как проходят выборы в Белоруссии. Главное
Президент Франции открыл конференцию доноров по координации помощи Ливану

Президент Франции открыл конференцию доноров по координации помощи Ливану

 Абдель Самад покинула пост министра информации Ливана

Абдель Самад покинула пост министра информации Ливана
Конфликт "Яблока" и ФБК может нарушить планы Соболь на выход в Госдуму

Конфликт "Яблока" и ФБК может нарушить планы Соболь на выход в Госдуму

 Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса
Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

 Как проходят выборы в Белоруссии. Главное

Как проходят выборы в Белоруссии. Главное
Президент Франции открыл конференцию доноров по координации помощи Ливану

Президент Франции открыл конференцию доноров по координации помощи Ливану

 Абдель Самад покинула пост министра информации Ливана

Абдель Самад покинула пост министра информации Ливана
19:06   9 Августа 2020
Политика

Абдель Самад покинула пост министра информации Ливана

Абдель Самад покинула пост министра информации Ливана

Глава Министерства информации Ливана Маналь Абдель Самад заявила, что уходит в отставку. Это произошло 9 августа, о чем рассказали местные СМИ.

Свой поступок Самад объяснила взрывом в Бейруте, унесшим множество жизней граждан государства. Министр пожелала своей стране, которую очень любит, чтобы та смогла в кратчайшие сроки вернуться к благополучию, пишет ТАСС.

Чиновница также попросила прощения у ливанцев за свою неспособность оправдать их ожидания во время своей работы.

Известно, что Самад первая из членов правительства страны подала в отставку после случившегося.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#отставка #ливан #министр информации #Самад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...