Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Конфликт "Яблока" и ФБК может нарушить планы Соболь на выход в Госдуму

Конфликт "Яблока" и ФБК может нарушить планы Соболь на выход в Госдуму

 Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса
Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

 Как проходят выборы в Белоруссии. Главное

Как проходят выборы в Белоруссии. Главное
Президент Франции открыл конференцию доноров по координации помощи Ливану

Президент Франции открыл конференцию доноров по координации помощи Ливану

 Абдель Самад покинула пост министра информации Ливана

Абдель Самад покинула пост министра информации Ливана
Конфликт "Яблока" и ФБК может нарушить планы Соболь на выход в Госдуму

Конфликт "Яблока" и ФБК может нарушить планы Соболь на выход в Госдуму

 Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса
Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

 Как проходят выборы в Белоруссии. Главное

Как проходят выборы в Белоруссии. Главное
Президент Франции открыл конференцию доноров по координации помощи Ливану

Президент Франции открыл конференцию доноров по координации помощи Ливану

 Абдель Самад покинула пост министра информации Ливана

Абдель Самад покинула пост министра информации Ливана
18:29   9 Августа 2020
Общество

Конфликт "Яблока" и ФБК может нарушить планы Соболь на выход в Госдуму

Конфликт "Яблока" и ФБК может нарушить планы Соболь на выход в Госдуму

Юрист признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь сообщила о планах выдвигаться на выборы в Госдуму в 2021 году от партии "Яблоко". Однако из-за конфликта ФБК и "Яблока" этого может не случиться.

Без поддержки "Яблока" собрать необходимое количество голосов Любовь Соболь не сможет. Это продемонстрировали выборы в Мосгордуму в 2019 году. Тогда Соболь уличили в фальсификации. Среди подписей за юриста ФБК были обнаружены "мертвые души".

Переговоры Соболь и "Яблока" вряд ли увенчаются успехом. Противостояние партии и Навального началось в 2007 году. Тогда блогера исключили из "Яблока" за националистическую деятельность. Конфликт интересов продолжается и сегодня. "Яблоко" не признает "антикоррупционные расследования" Навального. Более того, члены партии критиковали проект блогера "Умное голосование".

Соболь, выступая в эфире "Дождя", не исключила сотрудничество с "системной оппозицией и партиями". Однако возникает вопрос: интересна ли юрист ФБК таким силам? Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал Любовь Соболь агентом, завербованным США, пишет Федеральное агентство новостей. В КПРФ считают, что "либеральная несистемная оппозиция" — худшее, что случалось с Россией с момента развала СССР.

"Справедливая Россия" тоже недовольна деятельностью Навального и его сторонников. Члены партии критиковали блогера за попытку приобщиться к успехам партии во время выборов в Мосгордуму 2019 года. Вряд ли Любови Соболь удастся заручиться поддержкой "системной партии". Юрист ФБК может надеяться лишь на те силы, у которых нет серьезного веса в общества. Среди них — "Патриоты России" и другие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#яблоко #навальный #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...