Конфликт "Яблока" и ФБК может нарушить планы Соболь на выход в Госдуму

Юрист признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь сообщила о планах выдвигаться на выборы в Госдуму в 2021 году от партии "Яблоко". Однако из-за конфликта ФБК и "Яблока" этого может не случиться.

Без поддержки "Яблока" собрать необходимое количество голосов Любовь Соболь не сможет. Это продемонстрировали выборы в Мосгордуму в 2019 году. Тогда Соболь уличили в фальсификации. Среди подписей за юриста ФБК были обнаружены "мертвые души".

Переговоры Соболь и "Яблока" вряд ли увенчаются успехом. Противостояние партии и Навального началось в 2007 году. Тогда блогера исключили из "Яблока" за националистическую деятельность. Конфликт интересов продолжается и сегодня. "Яблоко" не признает "антикоррупционные расследования" Навального. Более того, члены партии критиковали проект блогера "Умное голосование".

Соболь, выступая в эфире "Дождя", не исключила сотрудничество с "системной оппозицией и партиями". Однако возникает вопрос: интересна ли юрист ФБК таким силам? Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал Любовь Соболь агентом, завербованным США, пишет Федеральное агентство новостей. В КПРФ считают, что "либеральная несистемная оппозиция" — худшее, что случалось с Россией с момента развала СССР.

"Справедливая Россия" тоже недовольна деятельностью Навального и его сторонников. Члены партии критиковали блогера за попытку приобщиться к успехам партии во время выборов в Мосгордуму 2019 года. Вряд ли Любови Соболь удастся заручиться поддержкой "системной партии". Юрист ФБК может надеяться лишь на те силы, у которых нет серьезного веса в общества. Среди них — "Патриоты России" и другие.