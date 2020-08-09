Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК Белоруссии обозначил сроки первых итогов президентских выборов

ЦИК Белоруссии обозначил сроки первых итогов президентских выборов

 Соколов рассказал о рисках традиционного туризма в Турции

Соколов рассказал о рисках традиционного туризма в Турции
Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

 Как проходят выборы в Белоруссии. Главное

Как проходят выборы в Белоруссии. Главное
Пелоси и Шумер негативно отнеслись к последним указам Трампа

Пелоси и Шумер негативно отнеслись к последним указам Трампа

 Президент РФ присвоил Чуйченко чин действительного госсоветника юстиции

Президент РФ присвоил Чуйченко чин действительного госсоветника юстиции
ЦИК Белоруссии обозначил сроки первых итогов президентских выборов

ЦИК Белоруссии обозначил сроки первых итогов президентских выборов

 Соколов рассказал о рисках традиционного туризма в Турции

Соколов рассказал о рисках традиционного туризма в Турции
Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

 Как проходят выборы в Белоруссии. Главное

Как проходят выборы в Белоруссии. Главное
Пелоси и Шумер негативно отнеслись к последним указам Трампа

Пелоси и Шумер негативно отнеслись к последним указам Трампа

 Президент РФ присвоил Чуйченко чин действительного госсоветника юстиции

Президент РФ присвоил Чуйченко чин действительного госсоветника юстиции
19:48   9 Августа 2020
Весь мир

Американский Forbes: российские беспилотники оставили США далеко позади

Американский Forbes: российские беспилотники оставили США далеко позади

Американский финансово-экономический журнал Forbes 7 августа опубликовал статью с красноречивым заголовком «Россия стремится опередить США с помощью ускоренной программы беспилотных летательных стелс-аппаратов». Журналисты издания обратили внимание на планы РФ ускорить разработку ударного беспилотника-«невидимки» С-70 «Охотник»: поставки этого оружия в российскую армию перенесли с 2025 на 2024 год.

По мнению автора, такая спешка резко контрастирует с успехами США в этой области. Планы Пентагона по созданию подобных беспилотных летательных аппаратов продвигаются «медленно и осторожно», констатирует Forbes.

Новый план обнародовали после встречи президента России Владимира Путина с генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем 3 августа. «Охотник» разрабатывается дочерней компанией ОАК «Сухой», а первый экспериментальный полет беспилотника состоялся годом ранее.

Разработка весьма солидная: «Охотник» способен нести около шести тонн бомб, а дальность его полета — шесть тысяч километров. Помимо снарядов и ракет класса «земля-воздух», С-70 может использовать ракеты класса «воздух-воздух» и средства разведки. По словам Слюсаря, «Охотник» обладает «беспрецедентными возможностями» в плане дальности полета и разнообразия вооружения.

Американский Forbes: российские беспилотники оставили США далеко позади

Не зря беспилотник сконструирован как «стелс»-самолет — особая форма крыла обеспечивает высокую скрытность для радаров. В отличие от нынешней «рабочей лошадки» ВВС США MQ-9 Reaper, российский «Охотник» предназначен для «полномасштабных конфликтов», пишет Forbes, а не для операций «по борьбе с повстанцами» — то есть против противников, не имеющих противовоздушной обороны.

«В этом отношении он имеет явное сходство с проектом ударного беспилотника Northrop Grumman NOC X-47B. Однако этот беспилотник, по-видимому, идет по совершенно иному пути развития», — отмечают американские журналисты.

Прототип этого беспилотника — авианосец Х-47. Самолет первоначально был частью проекта DARPA — Объединенного беспилотного боевого воздушного комплекса, взятого на вооружение ВМС и ВВС США в 2005 году. Когда ВВС покинули программу, американский военно-морской флот выбрал компанию Northrop Grumman для разработки реактивного ударного беспилотника на базе авианосца. Первый полет Х-47В состоялся в 2011 году. Однако к 2015 году командование ВМФ США передумало и уже не было уверено, что авианосец Х-47 подходит в качестве основы для модернизации в беспилотник. Из-за дороговизны программу свернули.

«С тех пор все пошло под откос. Требования к назначению Х-47В неуклонно снижались — от ударного беспилотника до разведывательного беспилотника с некоторой ударной способностью и дополнительной ролью в качестве летающего топливозаправщика, а затем и вовсе до летающего топливозаправщика»

Американский Forbes: российские беспилотники оставили США далеко позади

Так топовый американский претендент на лучший стелс-беспилотник был «понижен» до статуса летающей «заправки». Как утверждает автор журнала, даже с большой форой США рискуют финишировать в «гонке беспилотников» позади России. И в то время, как «Охотник» будет хорошо вооруженным скрытным ударным беспилотником, решающим оборонные задачи «лучше пилотируемого самолета», даже не ясно, сможет ли его единственный оставшийся американский конкурент, — Boeing MQ-25 Stingray, — летать на штурмовые миссии. На сегодняшний день этот «боинг», как и X-47B, выполняет роль заправщика.

«ВМФ США утверждает, что Stingray позволит им научиться управлять пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами, летающими вместе, и усовершенствовать концепцию военных операций, прежде чем перейти к созданию более совершенного беспилотника. Россия, похоже, намерена как можно скорее запустить свой боевой беспилотник, чтобы он сопровождал их новый истребитель Су-57», — сказано в статье Forbes.

Американский Forbes: российские беспилотники оставили США далеко позади

Стремление России действовать как можно быстрее в сфере ВПК отражается не только в производстве БПЛ. В 2019 году роботизированный комплекс на гусеничном ходу «Уран-9» был отправлен в Сирию для испытания в боевых условиях. США же отказались использовать аналогичных «роботов» в бою, хотя они и были использованы американцами в Ираке в 2009 году. Несмотря на то, что Уран-9 не лучшим образом показал себя в САР, такое тестирование дало разработчикам возможность выявить и исправить все недостатки.

Тем временем, Штаты экспериментируют над другим беспилотником — «Валькирией». Правда, российскому «Охотнику» этот самолет существенно уступает по ключевым параметрам.

«Теперь ВВС США осторожно, неспешно приступают к долгосрочным испытаниям небольших беспилотных летательных аппаратов XQ-58 Valkyrie, которые могут перевозить всего полтонны вооружения против шести тонн у «Охотника». Россия, похоже, стремительно продвигается вперед с поставками для своих ВВС «Охотника» и извлекает уроки по пути», — констатирует автор статьи.

Американский Forbes: российские беспилотники оставили США далеко позади

Через несколько лет Россия может получить проверенный в бою беспилотник-«невидимку» и выставить его на международном рынке до того, как американские конкуренты закончат свои испытания, заключает автор. Правда, к финальной версии характеристики машины могут измениться. Но выгоду от «Охотника», которую получит Россия в случае успеха, невозможно недооценить.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сша #армия #вооружение #весь мир #беспилотник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...