Американский Forbes: российские беспилотники оставили США далеко позади

Американский финансово-экономический журнал Forbes 7 августа опубликовал статью с красноречивым заголовком «Россия стремится опередить США с помощью ускоренной программы беспилотных летательных стелс-аппаратов». Журналисты издания обратили внимание на планы РФ ускорить разработку ударного беспилотника-«невидимки» С-70 «Охотник»: поставки этого оружия в российскую армию перенесли с 2025 на 2024 год.

По мнению автора, такая спешка резко контрастирует с успехами США в этой области. Планы Пентагона по созданию подобных беспилотных летательных аппаратов продвигаются «медленно и осторожно», констатирует Forbes.

Новый план обнародовали после встречи президента России Владимира Путина с генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем 3 августа. «Охотник» разрабатывается дочерней компанией ОАК «Сухой», а первый экспериментальный полет беспилотника состоялся годом ранее.

Разработка весьма солидная: «Охотник» способен нести около шести тонн бомб, а дальность его полета — шесть тысяч километров. Помимо снарядов и ракет класса «земля-воздух», С-70 может использовать ракеты класса «воздух-воздух» и средства разведки. По словам Слюсаря, «Охотник» обладает «беспрецедентными возможностями» в плане дальности полета и разнообразия вооружения.

Не зря беспилотник сконструирован как «стелс»-самолет — особая форма крыла обеспечивает высокую скрытность для радаров. В отличие от нынешней «рабочей лошадки» ВВС США MQ-9 Reaper, российский «Охотник» предназначен для «полномасштабных конфликтов», пишет Forbes, а не для операций «по борьбе с повстанцами» — то есть против противников, не имеющих противовоздушной обороны.

«В этом отношении он имеет явное сходство с проектом ударного беспилотника Northrop Grumman NOC X-47B. Однако этот беспилотник, по-видимому, идет по совершенно иному пути развития», — отмечают американские журналисты.

Прототип этого беспилотника — авианосец Х-47. Самолет первоначально был частью проекта DARPA — Объединенного беспилотного боевого воздушного комплекса, взятого на вооружение ВМС и ВВС США в 2005 году. Когда ВВС покинули программу, американский военно-морской флот выбрал компанию Northrop Grumman для разработки реактивного ударного беспилотника на базе авианосца. Первый полет Х-47В состоялся в 2011 году. Однако к 2015 году командование ВМФ США передумало и уже не было уверено, что авианосец Х-47 подходит в качестве основы для модернизации в беспилотник. Из-за дороговизны программу свернули.

«С тех пор все пошло под откос. Требования к назначению Х-47В неуклонно снижались — от ударного беспилотника до разведывательного беспилотника с некоторой ударной способностью и дополнительной ролью в качестве летающего топливозаправщика, а затем и вовсе до летающего топливозаправщика»

Так топовый американский претендент на лучший стелс-беспилотник был «понижен» до статуса летающей «заправки». Как утверждает автор журнала, даже с большой форой США рискуют финишировать в «гонке беспилотников» позади России. И в то время, как «Охотник» будет хорошо вооруженным скрытным ударным беспилотником, решающим оборонные задачи «лучше пилотируемого самолета», даже не ясно, сможет ли его единственный оставшийся американский конкурент, — Boeing MQ-25 Stingray, — летать на штурмовые миссии. На сегодняшний день этот «боинг», как и X-47B, выполняет роль заправщика.

«ВМФ США утверждает, что Stingray позволит им научиться управлять пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами, летающими вместе, и усовершенствовать концепцию военных операций, прежде чем перейти к созданию более совершенного беспилотника. Россия, похоже, намерена как можно скорее запустить свой боевой беспилотник, чтобы он сопровождал их новый истребитель Су-57», — сказано в статье Forbes.

Стремление России действовать как можно быстрее в сфере ВПК отражается не только в производстве БПЛ. В 2019 году роботизированный комплекс на гусеничном ходу «Уран-9» был отправлен в Сирию для испытания в боевых условиях. США же отказались использовать аналогичных «роботов» в бою, хотя они и были использованы американцами в Ираке в 2009 году. Несмотря на то, что Уран-9 не лучшим образом показал себя в САР, такое тестирование дало разработчикам возможность выявить и исправить все недостатки.

Тем временем, Штаты экспериментируют над другим беспилотником — «Валькирией». Правда, российскому «Охотнику» этот самолет существенно уступает по ключевым параметрам.

«Теперь ВВС США осторожно, неспешно приступают к долгосрочным испытаниям небольших беспилотных летательных аппаратов XQ-58 Valkyrie, которые могут перевозить всего полтонны вооружения против шести тонн у «Охотника». Россия, похоже, стремительно продвигается вперед с поставками для своих ВВС «Охотника» и извлекает уроки по пути», — констатирует автор статьи.

Через несколько лет Россия может получить проверенный в бою беспилотник-«невидимку» и выставить его на международном рынке до того, как американские конкуренты закончат свои испытания, заключает автор. Правда, к финальной версии характеристики машины могут измениться. Но выгоду от «Охотника», которую получит Россия в случае успеха, невозможно недооценить.