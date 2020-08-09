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18:26   9 Августа 2020
Армия

Минздрав Турции сообщил о 1 172 новых случаях коронавируса в стране

Минздрав Турции сообщил о 1 172 новых случаях коронавируса в стране

Вероятность новой вспышки коронавируса в Турции очень высока, власти сообщили о 1 172 новых случаях коронавируса. Число зараженных на территории страны составляет 239 622 человека.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что каждый день в Турции 64 тысячи человек проходят тестирование на COVID-19. Только за последние сутки выявлено 1172 случая заболевания.

Сложная эпидемиологическая ситуация в Турции может быть связана с агрессивной политикой Анкары, которая сотрудничает с сирийскими боевиками. Турецкие военные обучают сирийских наемников в лагерях на территории Турции, после чего отправляют их в Ливию для поддержки так называемого Правительства национального согласия. Санитарные нормы в таких лагерях практически не соблюдаются, хотя многие боевики могут быть заражены коронавирусом, передает Федеральное агентство новостей.

Власти Турции без должного внимания отнеслись к открытию туристического сезона в стране, не пожелав ужесточить профилактические меры и ввести ограничения на фоне пандемии. У прибывающих иностранных граждан не требуют справок об отсутствии коронавируса.

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #коронавирус #COVID-19

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