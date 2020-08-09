Ганжара раскритиковал условие Украины для возобновления подачи воды в Крым

Решение Киева восстановить водоснабжение Крыма только для нужд населения полуострова в случае гуманитарной катастрофы заставляет не надеяться на Украину. Такое мнение выразил политолог Владислав Ганжара.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна возобновит подачу воды в Крым только в случае гуманитарной катастрофы в регионе. По его словам, восстановление подачи жизненно важного ресурса на территорию полуострова сегодня невозможно по техническим причинам. Крымский канал перекрыт, а ремонт имеющейся инфраструктуры требует крупных финансовых вложений, которыми Украина не обладает, пишет "Экономика сегодня".

Ганжара считает, что Киев не придет на помощь Крыму в случае ухудшения ситуации. По мнению политолога, только Россия сможет решить вопрос о полноценном водоснабжении полуострова.