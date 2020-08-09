Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Конфликт "Яблока" и ФБК может нарушить планы Соболь на выход в Госдуму

Конфликт "Яблока" и ФБК может нарушить планы Соболь на выход в Госдуму

 Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса
Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

 Как проходят выборы в Белоруссии. Главное

Как проходят выборы в Белоруссии. Главное
Президент Франции открыл конференцию доноров по координации помощи Ливану

Президент Франции открыл конференцию доноров по координации помощи Ливану

 Абдель Самад покинула пост министра информации Ливана

Абдель Самад покинула пост министра информации Ливана
Конфликт "Яблока" и ФБК может нарушить планы Соболь на выход в Госдуму

Конфликт "Яблока" и ФБК может нарушить планы Соболь на выход в Госдуму

 Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса
Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

Цены на вторичном рынке недвижимости останутся на прежнем уровне до осени

 Как проходят выборы в Белоруссии. Главное

Как проходят выборы в Белоруссии. Главное
Президент Франции открыл конференцию доноров по координации помощи Ливану

Президент Франции открыл конференцию доноров по координации помощи Ливану

 Абдель Самад покинула пост министра информации Ливана

Абдель Самад покинула пост министра информации Ливана
18:26   9 Августа 2020
Политика

Ганжара раскритиковал условие Украины для возобновления подачи воды в Крым

Ганжара раскритиковал условие Украины для возобновления подачи воды в Крым

Решение Киева восстановить водоснабжение Крыма только для нужд населения полуострова в случае гуманитарной катастрофы заставляет не надеяться на Украину. Такое мнение выразил политолог Владислав Ганжара.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна возобновит подачу воды в Крым только в случае гуманитарной катастрофы в регионе. По его словам, восстановление подачи жизненно важного ресурса на территорию полуострова сегодня невозможно по техническим причинам. Крымский канал перекрыт, а ремонт имеющейся инфраструктуры требует крупных финансовых вложений, которыми Украина не обладает, пишет "Экономика сегодня".

Ганжара считает, что Киев не придет на помощь Крыму в случае ухудшения ситуации. По мнению политолога, только Россия сможет решить вопрос о полноценном водоснабжении полуострова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#украина #крым #владислав ганжара

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...