Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

 Рекордный рост международных резервов ожидает Россию в августе

Рекордный рост международных резервов ожидает Россию в августе
Рекордные прибыли позволили ПФР увеличить пенсии россиянам

Рекордные прибыли позволили ПФР увеличить пенсии россиянам

 Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом

Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом
Президент РФ одобрил указ об отмене каракулевых шапок

Президент РФ одобрил указ об отмене каракулевых шапок

 НАТО поможет Украине в борьбе с терроризмом

НАТО поможет Украине в борьбе с терроризмом
Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

 Рекордный рост международных резервов ожидает Россию в августе

Рекордный рост международных резервов ожидает Россию в августе
Рекордные прибыли позволили ПФР увеличить пенсии россиянам

Рекордные прибыли позволили ПФР увеличить пенсии россиянам

 Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом

Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом
Президент РФ одобрил указ об отмене каракулевых шапок

Президент РФ одобрил указ об отмене каракулевых шапок

 НАТО поможет Украине в борьбе с терроризмом

НАТО поможет Украине в борьбе с терроризмом
17:49   9 Августа 2020
Политика

Президент РФ одобрил указ об отмене каракулевых шапок

Президент РФ одобрил указ об отмене каракулевых шапок

Высшие полковники и офицеры Вооруженных сил РФ больше не будут носить каракулевые шапки. Об этом говорится в указе, который подписан президентом России Владимиром Путиным.

Меховые шапки с козырьком заменят привычный головной убор для полковников. Соответствующий указ опубликован в базе нормативно-правовых актов, пишет ТАСС. Высшие офицеры будут носить меховые шапки с шитьем 5-процентного золочения.

Генералы, полковники и адмиралы 1 ранга использовали серые или черные каракулевые шапки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#путин #вс рф #Шапки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...