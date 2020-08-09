Президент РФ одобрил указ об отмене каракулевых шапок

Высшие полковники и офицеры Вооруженных сил РФ больше не будут носить каракулевые шапки. Об этом говорится в указе, который подписан президентом России Владимиром Путиным.

Меховые шапки с козырьком заменят привычный головной убор для полковников. Соответствующий указ опубликован в базе нормативно-правовых актов, пишет ТАСС. Высшие офицеры будут носить меховые шапки с шитьем 5-процентного золочения.

Генералы, полковники и адмиралы 1 ранга использовали серые или черные каракулевые шапки.