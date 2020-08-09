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 НАТО поможет Украине в борьбе с терроризмом

НАТО поможет Украине в борьбе с терроризмом
17:47   9 Августа 2020
Политика

НАТО поможет Украине в борьбе с терроризмом

НАТО поможет Украине в борьбе с терроризмом

НАТО расширяет научное сотрудничество с Украиной. Об этом сообщили представители Североатлантического альянса.

Так как Украина является партнером международной организации с расширенными возможностями, происходит расширение взаимодействия.

Сотрудничество рассчитано на сферы передовых технологий, борьбы с терроризмом, киберзащиту, а также защиту от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.

Отмечается, что в рамках программы "Наука ради мира и безопасности" Киев при содействии партнеров ведет деятельность в 27 направлениях. Одним из главных направлений считается борьба с экстремизмом по выявлению взрывчатых веществ и огнестрельного оружия.

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Автор: Василий Пименов
#украина #нато #сотрудничество

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