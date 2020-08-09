Как проходят выборы в Белоруссии. Главное

Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии стартовал 9 августа. «Политика Сегодня» собрала самую важную информацию, известную к вечеру основного дня голосования в соседнем государстве.

Явка, досрочные выборы, легитимность голосования

Досрочные выборы проходили в стране с 4 по 8 августа. Явка по сегодняшнему голосованию на 16 часов составила 73,40%, заявили в белорусском ЦИК.

Лидируют по количеству проголосовавших Гомельская область с 81,87% и Могилевская область с 80,29%. Явка более 75% в Брестской, Витебской и Гродненской областях, 72,30% — в Минской области, а в самом Минске проголосовало меньше всего человек — 58,79%. Данные с иностранных участков Центризбирком Белоруссии получит 10 августа.

Грубых нарушений в избирательном процессе не зафиксировано. Что же касается российской реакции на выборы — в Совете по правам человека при президенте РФ заверили, что не обнаружили нарушений, которые бы поставили под сомнения легитимность выборов в Белоруссии. Тем не менее, в СПЧ обеспокоены перебоями в интернет-соединении.

Хакерские атаки

С утра в республике замечены неполадки в работе некоторых соцсетей и мессенджеров, в частности — Telegram, YouTube, Google-сервисов и некоторых информационных ресурсов. Перебои происходят на фоне заявления белорусских властей о кибер-атаках на государственные онлайн-сервисы.

Действия оппозиции

Как сообщила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, у избирательных участков происходит организованная провокация оппозиции. Из-за протестных действий возле участков скопились большие очереди.

«Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика», — рассказала Ермошина в эфире телеканала СТВ.

Задержание российских журналистов

Сегодня в Минске задержали двух корреспондентов российского телеканала «Дождь» — Владимира Роменского и Василия Полонского. Задержан и их оператор Николай Антипов. Все трое находятся в центральном РУВД Минска.

К ситуации подключилось российское посольство. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации на освещение событий в Белоруссии. Это подтвердил «Интерфаксу» и главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к народу и парламенту: подробнее о том, что сказал глава страны в преддверии выборов, читайте в нашем материале.