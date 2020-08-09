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Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

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17:32   9 Августа 2020
Общество

Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс обеспокоен, что вакцины от коронавирусной инфекции могут появиться слишком быстро.

Он считает, что вирусологи мира сейчас разрабатывают слишком много вакцин. В результате спешки могут запустить в производство и на мировой рынок некачественный продукт, дающий малую эффективность и низкую степень безопасности. Гейтс упомянул Китай и Россию, которые проводят клинические испытания.

Миллиардер не стал акцентировать внимание на том, какая страна может выпустить вакцину "без полной нормативной проверки", но намек был ясен. Гейтс настаивает, что даже при успешных результатах клинических исследований нужно иметь еще как минимум три месяца, чтобы выявить все побочные эффекты.

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Автор: Борис Нестеров
#вакцина #билл гейтс #коронавирус

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