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 Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом

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17:29   9 Августа 2020
Политика

Администрация TikTok подаст в суд на Белый дом из-за политики Трампа

Администрация TikTok подаст в суд на Белый дом из-за политики Трампа

Китайское приложение TikTok планирует направить в судебный орган иск против Белого дома из-за указа американского лидера Дональда Трампа "О борьбе с угрозой TikTok". Об этом сообщила радиостанция NPR.

Китайская компания направит иск против американского руководства в окружной суд Южного округа штата Калифорния. В тексте судебного ходатайства сказано, что решение главы Белого дома не соответствует Конституции государства, поскольку организация не имела возможности ответить.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен запретить TikTok, поскольку приложение несет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом написало РИА SM-News.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #трамп #вашингтон #TikTok

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