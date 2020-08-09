Nation News: "Открытая Россия" заинтересована в белорусском госперевороте

Членов "Открытой России" (признана в РФ нежелательной), созданной олигархом Михаилом Ходорковским, накануне задержали при попытке отправиться в Белоруссию под видом "наблюдателей" за выборами. Однако их настоящие цели могут быть совершенно иными.

Среди задержанных руководитель структуры Ходорковского Андрей Пивоваров и сотрудники организации: Александр Федосеев и Даниил Потапов. Все они известны провокационными и несанкционированными акциями на территории РФ.

Кроме того, Пивоваров лично ездил в Киев, где вдохновился идеями украинских националистов, устроивших государственный переворот. Перед выборами в Белоруссии глава "Открытой России" пытался расшатать ситуацию в Хабаровске, где прошли несколько митингов из-за ареста и отставки губернатора региона.

Сегодня в Республике Беларусь ситуация складывается таким образом, что там могут возникнуть провокации при соответствующем воздействии извне. Все указывает на то, что спровоцировать такие проявления намеревались именно члены "Открытой России". На эти мысли наводят заявления представителей организации и Ходорковского.

Блогер Алексей Навальный также приложил руку к вмешательству во внутренние дела Белоруссии. Навальный заявлял о симпатии к протестным настроениям в республике, что подтверждает его неприятие действующей власти. По заданию блогера в июле в Минск выехал Дмитрий Низовцев для создания сюжетов о политобстановке в стране. Он сделал интервью с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая участвует в президентских выборах.

Примечательно и то, что политтехнолог Виталий Шкляров, которого задержали в Минске за попытки расшатать ситуацию, может быть связан с либеральной общественностью из РФ. На это указывает его сотрудничество с "Новой газетой". Подробнее — в материале Nation News.