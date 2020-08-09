США, Британия и Канада убеждены в подрыве автономии Гонконга

США, Великобритания, Канада и другие страны считают, что Пекин подрывает автономию Гонконга.

Аналогичное опасение ранее высказывал и ЕС. Евросоюз опасается подрыва принципа "одна страна, две системы" и автономии Гонконга.

Гонконгские власти в ответ выступают с осуждением санкций, которые ввели США в отношении должностных лиц Гонконга и КНР, и выразили готовность поддержать Пекин в принятии зеркальных мер. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам уточняла, что не опасается американских ограничений.