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17:21   9 Августа 2020
Политика

США, Британия и Канада убеждены в подрыве автономии Гонконга

США, Британия и Канада убеждены в подрыве автономии Гонконга

США, Великобритания, Канада и другие страны считают, что Пекин подрывает автономию Гонконга.

Аналогичное опасение ранее высказывал и ЕС. Евросоюз опасается подрыва принципа "одна страна, две системы" и автономии Гонконга.

Гонконгские власти в ответ выступают с осуждением санкций, которые ввели США в отношении должностных лиц Гонконга и КНР, и выразили готовность поддержать Пекин в принятии зеркальных мер. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам уточняла, что не опасается американских ограничений.

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Автор: Илья Романович
#сша #китай #канада #гонконг #еликобритания

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