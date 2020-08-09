Жители Триполи продолжают требовать отставки ПНС Ливии во главе с Сарраджем

Жители столицы Ливии Триполи вышли на очередную акцию протеста на центральную площадь столицы.

Жители ливийской столицы требуют отставки так называемого Правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Горожане в ходе митинга жгут покрышки на центральной площади Триполи.

Местные жители отмечают, что акция протеста началась накануне в полдень. Сначала в акции приняли участие около 25 человек, но буквально за час это число возросло в разы. Население города недовольно ухудшением качества жизни и требует разогнать коррумпированное "правительство".

Боевики ПНС Ливии из группировки "Ан-Наваси" прибыли на место, чтобы разогнать акцию протеста.

Отметим, в Ливии в последнее время население все чаще выходит на демонстрации против так называемого Правительства национального согласия. Боевики при разгоне демонстрантов нередко применяют оружие, передает Федеральное агентство новостей.