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17:06   9 Августа 2020
Армия

Жители Триполи продолжают требовать отставки ПНС Ливии во главе с Сарраджем

Жители Триполи продолжают требовать отставки ПНС Ливии во главе с Сарраджем

Жители столицы Ливии Триполи вышли на очередную акцию протеста на центральную площадь столицы.

Жители ливийской столицы требуют отставки так называемого Правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Горожане в ходе митинга жгут покрышки на центральной площади Триполи.

Местные жители отмечают, что акция протеста началась накануне в полдень. Сначала в акции приняли участие около 25 человек, но буквально за час это число возросло в разы. Население города недовольно ухудшением качества жизни и требует разогнать коррумпированное "правительство".

Боевики ПНС Ливии из группировки "Ан-Наваси" прибыли на место, чтобы разогнать акцию протеста.

Отметим, в Ливии в последнее время население все чаще выходит на демонстрации против так называемого Правительства национального согласия. Боевики при разгоне демонстрантов нередко применяют оружие, передает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ливия #протесты #триполи

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