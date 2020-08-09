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16:59   9 Августа 2020
Экономика

Рекордный рост международных резервов ожидает Россию в августе

Рекордный рост международных резервов ожидает Россию в августе

Исторический максимум международных резервов России может быть превышен уже в августе текущего года. Об этом рассказали эксперты рейтинговых агентств.

За счет роста цен на золото и евро рекорд по объему международных резервов 2008 года в 598,1 млрд долларов будет превышен. Золотовалютный резерв в конце июля увеличился на 22,88 млрд долларов, до 591,8 млрд долларов, что является наиболее близким показателем к 12-летнему рекорду.

Новый исторический максимум мог быть установлен уже 7 августа, заявил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. На тот момент стоимость драгметалла в резервах страны могла достигнуть 152 млрд долларов, пишет агентство ПРАЙМ.

Ожидается увеличение международных резервов на 1-2% на фоне подорожания евро по отношению к доллару. Уже к концу августа резервы могут вырасти до 600 млрд долларов, отметил эксперт.

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Автор: Ирина Большунова
#валюта #золото #резерв

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