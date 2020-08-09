Иммунолог сообщила, что тяжелые последствия коронавируса не подтверждены

Информацию о некоторых тяжелых последствиях коронавирусной инфекции опровергла врач-иммунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха. Факт длительного нахождения вируса в органах человека на данный момент научно не подтвержден.

Американский доктор заявил, что центральная нервная система, яички и глаза являются самыми уязвимыми для COVID-19. Врач Волоха опровергла это утверждение. Она рассказала, что вышеперечисленные органы являются забарьерными. Однако это не значит, что коронавирус способен находиться в них слишком долго и вызывать хронические заболевания.

Серьезное воздействие на состояние здоровья человека оказывает пребывание под аппаратом ИВЛ и тяжелое течение пневмонии. В таком случае сохраняется вероятность остаточных явлений в органах дыхания. Иммунолог считает, что длительность осложнений после коронавируса пока не изучена. Волоха напомнила о соблюдении правил личной гигиены и принятых мерах безопасности.