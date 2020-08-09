Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

 Рекордный рост международных резервов ожидает Россию в августе

Рекордный рост международных резервов ожидает Россию в августе
Рекордные прибыли позволили ПФР увеличить пенсии россиянам

Рекордные прибыли позволили ПФР увеличить пенсии россиянам

 Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом

Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом
Президент РФ одобрил указ об отмене каракулевых шапок

Президент РФ одобрил указ об отмене каракулевых шапок

 НАТО поможет Украине в борьбе с терроризмом

НАТО поможет Украине в борьбе с терроризмом
Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

 Рекордный рост международных резервов ожидает Россию в августе

Рекордный рост международных резервов ожидает Россию в августе
Рекордные прибыли позволили ПФР увеличить пенсии россиянам

Рекордные прибыли позволили ПФР увеличить пенсии россиянам

 Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом

Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом
Президент РФ одобрил указ об отмене каракулевых шапок

Президент РФ одобрил указ об отмене каракулевых шапок

 НАТО поможет Украине в борьбе с терроризмом

НАТО поможет Украине в борьбе с терроризмом
16:57   9 Августа 2020
Наука

Иммунолог сообщила, что тяжелые последствия коронавируса не подтверждены

Иммунолог сообщила, что тяжелые последствия коронавируса не подтверждены

Информацию о некоторых тяжелых последствиях коронавирусной инфекции опровергла врач-иммунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха. Факт длительного нахождения вируса в органах человека на данный момент научно не подтвержден.

Американский доктор заявил, что центральная нервная система, яички и глаза являются самыми уязвимыми для COVID-19. Врач Волоха опровергла это утверждение. Она рассказала, что вышеперечисленные органы являются забарьерными. Однако это не значит, что коронавирус способен находиться в них слишком долго и вызывать хронические заболевания.

Серьезное воздействие на состояние здоровья человека оказывает пребывание под аппаратом ИВЛ и тяжелое течение пневмонии. В таком случае сохраняется вероятность остаточных явлений в органах дыхания. Иммунолог считает, что длительность осложнений после коронавируса пока не изучена. Волоха напомнила о соблюдении правил личной гигиены и принятых мерах безопасности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#опасность #коронавирус #иммунолог

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...