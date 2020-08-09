МИД РФ решает вопрос с задержанными в Минске журналистами

Российское посольство решает ситуацию в связи с задержанием журналистов в Минске, заявила официальный представитель МИД РФ Захарова.

В Минске задержали троих журналистов российского телеканала. Россия сейчас находится в контакте с белорусской стороной по этому вопросу. Причины задержания журналистов телеканала "Дождь" в Минске должны объяснить власти Белоруссии, сообщали ранее в заявлении Союза журналистов РФ.

Уточним, что 9 августа в Белоруссии проходят выборы президента.