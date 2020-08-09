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16:42   9 Августа 2020
Общество

Российские аналоги: Манукян рассказал о способе избавления Рунета от США

Российские аналоги: Манукян рассказал о способе избавления Рунета от США

Социальная сеть Twitter провела переговоры с китайским TikTok об объединении. Twitter заинтересован в американском сегменте видеоплатформы. Блогер Вадим Манукян считает, что еще одна соцсеть может уйти под контроль США.

Twitter выразил заинтересованность в американском сегменте китайской платформы. Сейчас США дали Китаю время на размышление. Манукян отметил, что в сложившейся ситуации России нельзя бездействовать и необходимо задуматься о безопасности Рунета.

РФ нужно следовать "китайскому" пути, считает эксперт. В Китае есть множество популярных мессенджеров, которые составляют конкуренцию сервисам США. Блогеру удалось лично оценить их удобство в использовании. России необходимо увеличивать количество собственных интернет-сервисов, чтобы не зависеть от американских площадок, заявил спикер в комментарии Nation News.

Антироссийскую риторику несет тот же YouTube, администрация которого блокирует любые каналы, набирающие миллионы просмотров и несущие пророссийскую точку зрения. Таким действиям необходимо противостоять собственными ресурсами. Одних "Одноклассников" и "ВКонтакте" пользователям РФ будет недостаточно, подытожил собеседник издания.

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Автор: Борис Нестеров
#пользователи #соцсети #манукян

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