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16:39   9 Августа 2020
Общество

Российский ученый оценил потенциальную опасность китайского вируса SFTS

Российский ученый оценил потенциальную опасность китайского вируса SFTS

Китайские врачи зафиксировали вспышку нового вируса SFTS. Вызываемая этим вирусом инфекция менее опасна, чем коронавирус, считает специалист Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.

Новый вирус, вероятнее всего, не выйдет за пределы Китая и не распространится так широко, как COVID-19. Такое заявление сделал ученый в комментарии телеканалу РЕН ТВ. По мнению Митрохина, специалисты смогут сделать более точные прогнозы по поводу SFTS примерно через неделю.

Китай закрыл свои границы еще зимой из-за коронавируса, и туристы до сих пор не могут посещать эту страну. По этой причине россиянам и жителям других стран мира не стоит бояться SFTS, заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом телеканала "360".

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Автор: Ирина Большунова
#вирус #китай #SFTS

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