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Онтиков уверен в успехе "Шугалея-2" и освобождении россиян из Ливии

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16:00   9 Августа 2020
Политика

Онтиков уверен в успехе "Шугалея-2" и освобождении россиян из Ливии

Онтиков уверен в успехе "Шугалея-2" и освобождении россиян из Ливии

Кинокартина "Шугалей-2" может помочь вызволить российских ученых из ливийской тюрьмы, поскольку информационное сопровождение в этом процессе сыграет положительную роль. Такое мнение выразил востоковед и публицист Андрей Онтиков.

В интервью iReactor Онтиков также отметил, что выход фильма на экраны не только на русском, но и на иностранных языках - это существенное преимущество.

Эксперт добавил, что вопрос российских социологов, попавших в тюрьму в Ливии, становится более политизированными, что является препятствием на пути к освобождению ученых.

"Здесь очень правильно то, что идет и информационное сопровождение. Так формируется общественное мнение, создатели фильма показывают мировой общественности, что сложилась такая несправедливая ситуация. Это только поможет в урегулировании проблемы", - подчеркивает Онтиков.

Сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан были захвачены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии еще в 2019 году. До сих пор граждане РФ удерживаются в ливийской тюрьме "Митига" без предъявления каких-либо обвинений.

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Автор: Илья Романович
#ливия #фильм #социологи #шугалей-2

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