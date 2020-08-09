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15:03   9 Августа 2020
Политика

Эдерер рассказал о борьбе ЕС с санкциями против "Северного потока — 2"

Эдерер рассказал о борьбе ЕС с санкциями против "Северного потока — 2"

Страны Европейского союза ведут работу над созданием инструментов, которые помогут противостоять санкциям других государств. Речь идет и об ограничениях против проекта "Северный поток — 2", рассказал посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.

По словам Эдерера, Еврокомиссия прорабатывает соответствующие вопросы. Механизмы противодействия санкциям включат в коммюнике о суверенитете ЕС. Документ станет основой для проработки более жестких мер противодействия любым внешним ограничениям в отношении государств Европейского союза, пишет RT.

Общая позиция объединения по этой теме ранее была озвучена верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем.

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Автор: Руслан Неглинный
#ес #санкции #эдерер #Северный поток — 2

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