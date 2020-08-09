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14:59   9 Августа 2020
Происшествия

Милиция задержала трех корреспондентов "Дождя" в Минске

Милиция задержала трех корреспондентов "Дождя" в Минске

Сотрудников российского телевизионного СМИ "Дождь" задержали в столице Республики Беларусь. Об этом сообщили в редакции телеканала.

Речь идет о двух корреспондентах: Василии Полонском и Владимире Роменском. Кроме того, белорусские правоохранители задержали оператора "Дождя" Николая Антипова. В сообщении СМИ подчеркивается, что это были люди в масках, одетые в гражданскую одежду, пишет ТАСС.

Телеканал приводит комментарий Марии Колесниковой, представителя штаба Виктора Бабарико, который не смог зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты. Женщина сообщила, что российских журналистов задержали сразу после беседы с ней.

ТАСС подчеркивает, что сообщения от Министерства внутренних дел республики по этому случаю пока отсутствуют.

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Автор: Яна Либерман
#задержание #минск #белоруссия #дождь #журналисты

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