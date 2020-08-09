Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

 Рекордный рост международных резервов ожидает Россию в августе

Рекордный рост международных резервов ожидает Россию в августе
Рекордные прибыли позволили ПФР увеличить пенсии россиянам

Рекордные прибыли позволили ПФР увеличить пенсии россиянам

 Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом

Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом
Президент РФ одобрил указ об отмене каракулевых шапок

Президент РФ одобрил указ об отмене каракулевых шапок

 НАТО поможет Украине в борьбе с терроризмом

НАТО поможет Украине в борьбе с терроризмом
Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

Билл Гейтс встревожен слишком быстрым появлением вакцин от коронавируса

 Рекордный рост международных резервов ожидает Россию в августе

Рекордный рост международных резервов ожидает Россию в августе
Рекордные прибыли позволили ПФР увеличить пенсии россиянам

Рекордные прибыли позволили ПФР увеличить пенсии россиянам

 Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом

Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом
Президент РФ одобрил указ об отмене каракулевых шапок

Президент РФ одобрил указ об отмене каракулевых шапок

 НАТО поможет Украине в борьбе с терроризмом

НАТО поможет Украине в борьбе с терроризмом
17:37   9 Августа 2020
Весь мир

Непреднамеренное вмешательство: как Украина может повлиять на выборы в США

Непреднамеренное вмешательство: как Украина может повлиять на выборы в США

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Украина не будет вмешиваться в президентские выборы США. По его словам, периодически в публичном пространстве появляются «сенсационные данные» о якобы участии Украины в избирательных процессах других стран.

Киев уверен и в ответном уважении к украинскому суверенитету со стороны США: Зеленский понадеялся, что «внутренний выбор своих приоритетов» на Украине обойдется без вмешательства бесцеремонной руки Вашингтона.

И если американские аппетиты в отношении Украины еще с 2014 года недооценить трудно, то намеренные украинские посягательства на демократические процедуры в США представить сложно: объективно говоря, Киев — игрок не того масштаба.

Однако год назад случилась ситуация, так или иначе повлиявшая на предвыборные расклады в США. И главную роль в ней сыграла Украина. Цепочка событий, спровоцировавшая процедуру импичмента главы Белого дома Дональда Трампа и бросившая тень на репутацию его главного конкурента за президентский пост Джо Байдена начинается с «дела Burisma». Его расследованию в 2014 году воспрепятствовала администрация экс-президента Барака Обамы.

Непреднамеренное вмешательство: как Украина может повлиять на выборы в США

Газ, экономические преступления и американская просьба

Осенью 2019 года представители Демократической партии в Конгрессе США заподозрили Трампа в попытках надавить на кандидата-демократа в президенты Байдена. Дело в том, что во время июльского разговора с Зеленским Трамп несколько раз напомнил украинскому главе о коррупционном скандале, спущенном местным следствием «на тормоза» несколько лет назад.

Фигурантом дела, на расследовании которого в разговоре с Зеленским настаивал Трамп и просил украинского главу посодействовать правосудию, стал Хантер Байден — сын Джо Байдена. Корнями ситуация уходит еще во времена «майдана»: в 2014 году старший Байден курировал в администрации Обамы отношения с Украиной и пытался помочь новым украинским властям «уменьшить зависимость от России в поставках газа». На помощь Киеву он отправил своего сына.

В том же году младший Байден вошел в совет директоров украинской энергетической компании Burisma, с переменным успехом добывающей природный газ на Украине. Зарплату Хантеру назначили немаленькую — 50 тысяч долларов в месяц. В момент его назначения фирма Burisma уже два года как фигурировала в расследовании генпрокуратуры Украины: ее владелец Николай Злочевский обвинялся в отмывании денег, неуплате налогов и коррупционных преступлениях.

В 2015 году новым генпрокурором Украины стал Виктор Шокин, который продолжил расследование в отношении Burisma, начатое еще при администрации президента Виктора Януковича. Как утверждал Шокин, американская сторона всячески препятствовала расследованию и, в целом, его работе. Администрация Обамы голословно обвиняла нового генпрокурора: мол, недостаточно усердно борется с коррупцией. Вернее, слишком усердно.

Вскоре Шокина уволили по личному требованию Джо Байдена, явно заинтересованного в том, чтобы расследование в отношении работодателя его сына не велось. Пришедший на смену Шокину генпрокурор Юрий Луценко передал дело в Национальное антикоррупционное бюро Украины, организованное при поддержке Штатов. Как и предполагалось, на этом расследование дела компании Burisma «неожиданно» приостановилось.

Непреднамеренное вмешательство: как Украина может повлиять на выборы в США

Гнев Демпартии, неудавшийся импичмент и влияние на выборы-2020

Вероятно, без напоминания Трампа про махинации украинской компании никто бы и не вспомнил. Но предложение президента США продолжить расследование, мягко говоря, встревожило всю Демпартию: главу Белого дома обвинили в давлении на Киев с целью расследования дела Хантера Байдена «в личных политических целях». Началась процедура импичмента. Тем не менее, в итоге Трамп был оправдан по всем пунктам демократических претензий и остался президентом.

И все же очевидно, что эти события определенным образом повлияли на предвыборные расклады в США: тень легла на репутацию обоих конкурентов — и Трампа, и Байдена. Можно сказать, что Украина, ставшая зерном раздора американских политических элит, вопреки последнему заявлению Зеленского «вмешалась» в американские выборы. Пусть ненамеренно, да и косвенно.

«Политика Сегодня» спросила у политолога Наталии Елисеевой, насколько сильно повлияет ситуация с Burisma на итог президентских выборов в США.

«Любые скандалы, которые касались Украины, вмешательства в выборы или демократов, которые были замешаны в коррупции на территории Украины, так или иначе отошли на второй план. Сейчас Америка охвачена огромным количеством протестов, которые не прекращаются. Ситуация сложная: часть сотрудников правоохранительных органов чувствуют себя преданными [демократы встали на сторону протестующих, — прим.ред]. Многие полицейские уже отказались 17–18 августа обеспечивать безопасность на съезде Демпартии, где будет и сам Байден», — рассказала Елисеева корреспонденту ПС.

Непреднамеренное вмешательство: как Украина может повлиять на выборы в США

Действительно, скандал с Хантером Байденом электорат и истеблишмент уже «подзабыли». Но это ненадолго: в преддверии дня выборов 4 ноября будет нарастать политическая эскалация, а оппоненты Трамп и Байден будут припоминать друг другу абсолютно все, прогнозирует Елисеева. К тому же, в отношении народной поддержки соперники пока идут «нога в ногу» и любой дисбаланс повлияет на итоги голосования.

«Сейчас эта ситуация затмила все предыдущие разбирательства с Трампом, с импичментом и с Байденом. Если посмотреть на социологию, то она периодически скачет. Сейчас лидирует Байден на фоне протестов, но опять же, с учетом того, что ситуация не решается, и правительство ничего не предлагает протестующим, это все может опять переметнуться в сторону Трампа», — говорит политолог.

С учетом выстраивания довольно агрессивной кампании, оба кандидата будут использовать против оппонентов любые компрометирующие факты. Вероятно, «украинское вмешательство» вскоре снова окажется на повестке дня в США.

«Будут пытаться нагнетать обстановку, электорат как-то к себе привлечь. И у демократов проблемы с электоратом, даже несмотря на протесты, которые они поддерживают, и у Трампа проблемы с электоратом — из-за протестов, которые он не поддерживает. Эта предвыборная кампания будет очень жесткой и будут вспоминаться абсолютно все негативные вещи, которые происходили со стороны и Трампа, и Байдена», — заключила Елисеева.

Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как американские СМИ, поддерживающие Демократическую партию, пытаются помешать предвыборной кампании Трампа, связывая его с Россией.

Непреднамеренное вмешательство: как Украина может повлиять на выборы в США

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#сша #украина #выборы #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...