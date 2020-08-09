Непреднамеренное вмешательство: как Украина может повлиять на выборы в США

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Украина не будет вмешиваться в президентские выборы США. По его словам, периодически в публичном пространстве появляются «сенсационные данные» о якобы участии Украины в избирательных процессах других стран.

Киев уверен и в ответном уважении к украинскому суверенитету со стороны США: Зеленский понадеялся, что «внутренний выбор своих приоритетов» на Украине обойдется без вмешательства бесцеремонной руки Вашингтона.

И если американские аппетиты в отношении Украины еще с 2014 года недооценить трудно, то намеренные украинские посягательства на демократические процедуры в США представить сложно: объективно говоря, Киев — игрок не того масштаба.

Однако год назад случилась ситуация, так или иначе повлиявшая на предвыборные расклады в США. И главную роль в ней сыграла Украина. Цепочка событий, спровоцировавшая процедуру импичмента главы Белого дома Дональда Трампа и бросившая тень на репутацию его главного конкурента за президентский пост Джо Байдена начинается с «дела Burisma». Его расследованию в 2014 году воспрепятствовала администрация экс-президента Барака Обамы.

Газ, экономические преступления и американская просьба

Осенью 2019 года представители Демократической партии в Конгрессе США заподозрили Трампа в попытках надавить на кандидата-демократа в президенты Байдена. Дело в том, что во время июльского разговора с Зеленским Трамп несколько раз напомнил украинскому главе о коррупционном скандале, спущенном местным следствием «на тормоза» несколько лет назад.

Фигурантом дела, на расследовании которого в разговоре с Зеленским настаивал Трамп и просил украинского главу посодействовать правосудию, стал Хантер Байден — сын Джо Байдена. Корнями ситуация уходит еще во времена «майдана»: в 2014 году старший Байден курировал в администрации Обамы отношения с Украиной и пытался помочь новым украинским властям «уменьшить зависимость от России в поставках газа». На помощь Киеву он отправил своего сына.

В том же году младший Байден вошел в совет директоров украинской энергетической компании Burisma, с переменным успехом добывающей природный газ на Украине. Зарплату Хантеру назначили немаленькую — 50 тысяч долларов в месяц. В момент его назначения фирма Burisma уже два года как фигурировала в расследовании генпрокуратуры Украины: ее владелец Николай Злочевский обвинялся в отмывании денег, неуплате налогов и коррупционных преступлениях.

В 2015 году новым генпрокурором Украины стал Виктор Шокин, который продолжил расследование в отношении Burisma, начатое еще при администрации президента Виктора Януковича. Как утверждал Шокин, американская сторона всячески препятствовала расследованию и, в целом, его работе. Администрация Обамы голословно обвиняла нового генпрокурора: мол, недостаточно усердно борется с коррупцией. Вернее, слишком усердно.

Вскоре Шокина уволили по личному требованию Джо Байдена, явно заинтересованного в том, чтобы расследование в отношении работодателя его сына не велось. Пришедший на смену Шокину генпрокурор Юрий Луценко передал дело в Национальное антикоррупционное бюро Украины, организованное при поддержке Штатов. Как и предполагалось, на этом расследование дела компании Burisma «неожиданно» приостановилось.

Гнев Демпартии, неудавшийся импичмент и влияние на выборы-2020

Вероятно, без напоминания Трампа про махинации украинской компании никто бы и не вспомнил. Но предложение президента США продолжить расследование, мягко говоря, встревожило всю Демпартию: главу Белого дома обвинили в давлении на Киев с целью расследования дела Хантера Байдена «в личных политических целях». Началась процедура импичмента. Тем не менее, в итоге Трамп был оправдан по всем пунктам демократических претензий и остался президентом.

И все же очевидно, что эти события определенным образом повлияли на предвыборные расклады в США: тень легла на репутацию обоих конкурентов — и Трампа, и Байдена. Можно сказать, что Украина, ставшая зерном раздора американских политических элит, вопреки последнему заявлению Зеленского «вмешалась» в американские выборы. Пусть ненамеренно, да и косвенно.

«Политика Сегодня» спросила у политолога Наталии Елисеевой, насколько сильно повлияет ситуация с Burisma на итог президентских выборов в США.

«Любые скандалы, которые касались Украины, вмешательства в выборы или демократов, которые были замешаны в коррупции на территории Украины, так или иначе отошли на второй план. Сейчас Америка охвачена огромным количеством протестов, которые не прекращаются. Ситуация сложная: часть сотрудников правоохранительных органов чувствуют себя преданными [демократы встали на сторону протестующих, — прим.ред]. Многие полицейские уже отказались 17–18 августа обеспечивать безопасность на съезде Демпартии, где будет и сам Байден», — рассказала Елисеева корреспонденту ПС.

Действительно, скандал с Хантером Байденом электорат и истеблишмент уже «подзабыли». Но это ненадолго: в преддверии дня выборов 4 ноября будет нарастать политическая эскалация, а оппоненты Трамп и Байден будут припоминать друг другу абсолютно все, прогнозирует Елисеева. К тому же, в отношении народной поддержки соперники пока идут «нога в ногу» и любой дисбаланс повлияет на итоги голосования.

«Сейчас эта ситуация затмила все предыдущие разбирательства с Трампом, с импичментом и с Байденом. Если посмотреть на социологию, то она периодически скачет. Сейчас лидирует Байден на фоне протестов, но опять же, с учетом того, что ситуация не решается, и правительство ничего не предлагает протестующим, это все может опять переметнуться в сторону Трампа», — говорит политолог.

С учетом выстраивания довольно агрессивной кампании, оба кандидата будут использовать против оппонентов любые компрометирующие факты. Вероятно, «украинское вмешательство» вскоре снова окажется на повестке дня в США.

«Будут пытаться нагнетать обстановку, электорат как-то к себе привлечь. И у демократов проблемы с электоратом, даже несмотря на протесты, которые они поддерживают, и у Трампа проблемы с электоратом — из-за протестов, которые он не поддерживает. Эта предвыборная кампания будет очень жесткой и будут вспоминаться абсолютно все негативные вещи, которые происходили со стороны и Трампа, и Байдена», — заключила Елисеева.

Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как американские СМИ, поддерживающие Демократическую партию, пытаются помешать предвыборной кампании Трампа, связывая его с Россией.