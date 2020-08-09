Тихановская проголосовала на президентских выборах в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла участие в выборах на одном из избирательных участков страны. Об этом сообщили белорусские СМИ.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко также отдал свой голос на выборах. Для этого белорусский лидер посетил участок на территории минского вуза, где традиционно принимает участие в мероприятии.

Двое других избирателей — Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев — также уже приняли участие в выборах. Согласно предварительной информации ЦИК, явка избирателей на голосование составила более 50%.