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Тихановская проголосовала на президентских выборах в Белоруссии

Тихановская проголосовала на президентских выборах в Белоруссии

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ЦИК Белоруссии заявил о состоявшихся выборах
14:53   9 Августа 2020
Общество

Тихановская проголосовала на президентских выборах в Белоруссии

Тихановская проголосовала на президентских выборах в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла участие в выборах на одном из избирательных участков страны. Об этом сообщили белорусские СМИ.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко также отдал свой голос на выборах. Для этого белорусский лидер посетил участок на территории минского вуза, где традиционно принимает участие в мероприятии.

Двое других избирателей — Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев — также уже приняли участие в выборах. Согласно предварительной информации ЦИК, явка избирателей на голосование составила более 50%.

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Автор: Василий Пименов
#выборы #белоруссиия #тихановская

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