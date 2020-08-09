Рекордные прибыли позволили ПФР увеличить пенсии россиянам

Пенсионный фонд России (ПФР) существенно увеличил свои прибыли за счет выгодного вложения средств в российские ценные бумаги. Рекордный доход обеспечил гражданам повышение ежемесячных выплат при участии в накопительной программе.

Основной прирост доходности произошел благодаря вложению средств ПФР в российские ценные бумаги. В прошлом году фонд побил рекорд прибыльности, нарастив свои резервы. За счет полученных денег была произведена корректировка выплат по программе накопительной пенсии. При этом инвестированием средств занималась ВЭБ, один из наиболее успешных игроков рынка на территории России.

Прирост инвестиционного портфеля произошел за счет гособлигаций и корпоративных бумаг госкомпаний, заявил эксперт Сергей Звенигородский, его слова передают "Ведомости". По итогам учетного года ПФР оказался успешнее альтернативных негосударственных организаций, также предоставляющих услуги пенсионного страхования.