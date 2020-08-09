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14:10   9 Августа 2020
Общество

Россиянам назвали продукты, которые нельзя греть в микроволновке

Россиянам назвали продукты, которые нельзя греть в микроволновке

Многие люди греют всю имеющуюся в доме еду в микроволновке. Однако это не совсем правильное решение, так как ряд продуктов нельзя подвергать СВЧ-облучению.

После разогрева в микроволновке некоторые продукты могут стать опасными для организма. К примеру, корнеплоды, морковь, свеклу, помидоры, огурцы и редис, не стоит помещать в СВЧ-печь. В них содержатся естественные нитраты, которые при нагревании превращаются в нитрозамины, токсичные для человека.

В то же время микроволновая печь может быть удобнее духовки в ряде случаев. Мнение высказала доктор биологических наук Ольга Багрянцева. Благодаря приспособлению человек в состоянии приготовить себе диетическое блюдо, передает слова специалиста телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#продукты #микроволновка #разогрев

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