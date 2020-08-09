МЧС РФ прекратило поиск пострадавших после взрыва в порту Бейрута

Работы по поиску выживших после взрыва в порту Бейрута прекращены. Об этом сообщили в оперативном штабе МЧС России.

По данным российских спасателей, ливанские власти больше не надеются найти выживших людей под завалами. Представители Минобороны Ливана не рассчитывают найти еще живых людей на месте взрыва, так как прошло слишком много времени. Подробнее об этом рассказывается в материале ТАСС.

Российские специалисты прибыли в Ливан 5 августа для оказания помощи местным спасателям после произошедшего взрыва.