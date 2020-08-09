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13:28   9 Августа 2020
Общество

Жители Минска пожаловались на перебои в работе интернета 9 августа

Жители Минска пожаловались на перебои в работе интернета 9 августа

Жители белорусской столицы обратили внимание на ухудшение работы интернета в день выборов президента государства.

Минчане посетовали на то, что сбои в работе интернета начались около 9 часов утра. Так, в частности, на стационарном компьютере не загружается мессенджер Telegram. Кроме того, с перебоями работает видеохостинг YouTube. В министерстве связи и информатизации предложили пользователям Сети дождаться завершения выходного дня.

Выборы в Белоруссии уже признаны состоявшимися. Избирательные участки будут закрыты в 20 часов. Участие в выборах могут принять до 6,8 миллиона граждан.

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Автор: Юлия Яковлева
#интернет #белоруссия #сеть #перебои

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