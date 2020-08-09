Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом

Проживающие за пределами страны пожилые россияне будут получать от ПФР информацию о порядке и условиях начисления пенсионного обеспечения по российскому законодательству и международным договорам. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.

Для выполнения этих задач между председателем правления ПФР Максимом Топилиным и главой Россотрудничества Евгением Примаковым было подписано бессрочное соглашение о сотрудничестве.

В рамках договора проживающие за рубежом пенсионеры и получатели социальной поддержки будут получать дистанционные консультации по видеосвязи. На первом этапе консультации получат российские пенсионеры в Израиле, сообщает ФАН.

На данный момент 342 тысяч пожилых россиян из 122 стран получают выплаты от ПФР. Большая часть пенсионеров проживает в Германии — 97,7 тысячи человек.