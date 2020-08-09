РФ и Турция провели совместное патрулирование трассы М-4 в Сирии

Военнослужащие России и Турции провели очередное совместное патрулирование 50 километров трассы М-4 в сирийской провинции Хасака. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подполковник Егор Мальцев.

Колонны российской и турецкой военной техники сопровождали в воздухе вертолеты Ми-8 и Ми-35 на высоте от 50 до 200 метров, пишет ТАСС.

Целью военнослужащих обеих стран было убедиться, что на северо-востоке Сирии нет незаконных вооруженных группировок. Также военные проехали по местам, где до войны добывалась нефть.

Как отмечает Мальцев, после успешного завершения патрулирования РФ и Турция договорились о проведении следующего подобного мероприятия в ближайшее время.