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13:14   9 Августа 2020
Армия

Силы ЛНА усилили оборону советскими "Квадратами" и ракетами AA-2 Atoll

Силы ЛНА усилили оборону советскими "Квадратами" и ракетами AA-2 Atoll

Зенитно-ракетные комплексы "Квадрат", произведенные в СССР и доказавшие свою эффективность в бою, укрепят оборону Ливийской национальной армии (ЛНА).

Инженерами армии Халифы Хафтара был произведен ремонт и обновление советских гусеничных ЗРК, которые с 2011 года находились в нерабочем состоянии. Также комплексы пробовали оснастить ракетами AA-2 Atoll класса "воздух-воздух", сообщает Федеральное агентство новостей.

После этого "Квадраты" вернулись в строй для успешного противостояния бандформированиям так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Известно, что ЗРК уже удалось сбить французский истребитель Mirage F.1 и легкий штурмовик L-39.

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Автор: Яна Либерман
#ливия #халифа хафтар #лна #ЗРК "Квадрат"

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