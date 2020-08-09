Силы ЛНА усилили оборону советскими "Квадратами" и ракетами AA-2 Atoll

Зенитно-ракетные комплексы "Квадрат", произведенные в СССР и доказавшие свою эффективность в бою, укрепят оборону Ливийской национальной армии (ЛНА).

Инженерами армии Халифы Хафтара был произведен ремонт и обновление советских гусеничных ЗРК, которые с 2011 года находились в нерабочем состоянии. Также комплексы пробовали оснастить ракетами AA-2 Atoll класса "воздух-воздух", сообщает Федеральное агентство новостей.

После этого "Квадраты" вернулись в строй для успешного противостояния бандформированиям так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Известно, что ЗРК уже удалось сбить французский истребитель Mirage F.1 и легкий штурмовик L-39.