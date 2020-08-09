ЦИК Белоруссии заявил о состоявшихся выборах

Выборы президента Белоруссии состоялись, заявили в Центральной избирательной комиссии страны. Уже более 50% граждан пришли на избирательные участки и отдали свои голоса.

Сегодня в Белоруссии проходит основной день голосования. За президентское кресло борются пять кандидатов от разных партий. Ранее Александр Лукашенко заявил, что в случае своей победы будет строить с Россией нормальные отношения. Он рассказал о своем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и передал его слова, что Россия и Белоруссия находятся в одной лодке.