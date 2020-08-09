Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители Минска пожаловались на перебои в работе интернета 9 августа

Жители Минска пожаловались на перебои в работе интернета 9 августа

 Второй танкер с американской нефтью для Белоруссии подошел к берегам Литвы

Второй танкер с американской нефтью для Белоруссии подошел к берегам Литвы
Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом

Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом

 Совфед: осенние выплаты семьям с детьми должны стать федеральными

Совфед: осенние выплаты семьям с детьми должны стать федеральными
ЦИК Белоруссии заявил о состоявшихся выборах

ЦИК Белоруссии заявил о состоявшихся выборах

 Пассажирский автобус в Турции попал в смертельное ДТП

Пассажирский автобус в Турции попал в смертельное ДТП
Жители Минска пожаловались на перебои в работе интернета 9 августа

Жители Минска пожаловались на перебои в работе интернета 9 августа

 Второй танкер с американской нефтью для Белоруссии подошел к берегам Литвы

Второй танкер с американской нефтью для Белоруссии подошел к берегам Литвы
Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом

Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом

 Совфед: осенние выплаты семьям с детьми должны стать федеральными

Совфед: осенние выплаты семьям с детьми должны стать федеральными
ЦИК Белоруссии заявил о состоявшихся выборах

ЦИК Белоруссии заявил о состоявшихся выборах

 Пассажирский автобус в Турции попал в смертельное ДТП

Пассажирский автобус в Турции попал в смертельное ДТП
13:03   9 Августа 2020
Политика

ЦИК Белоруссии заявил о состоявшихся выборах

ЦИК Белоруссии заявил о состоявшихся выборах

Выборы президента Белоруссии состоялись, заявили в Центральной избирательной комиссии страны. Уже более 50% граждан пришли на избирательные участки и отдали свои голоса.

Сегодня в Белоруссии проходит основной день голосования. За президентское кресло борются пять кандидатов от разных партий. Ранее Александр Лукашенко заявил, что в случае своей победы будет строить с Россией нормальные отношения. Он рассказал о своем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и передал его слова, что Россия и Белоруссия находятся в одной лодке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#выборы #белоруссия #цик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...