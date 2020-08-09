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 Пассажирский автобус в Турции попал в смертельное ДТП

Пассажирский автобус в Турции попал в смертельное ДТП
13:00   9 Августа 2020
Политика

Пассажирский автобус в Турции попал в смертельное ДТП

Пассажирский автобус в Турции попал в смертельное ДТП

Пассажирский автобус в Турции совершил ДТП, столкнувшись с одной из опор моста, расположенного на автодороге к Стамбулу. В результате инцидента несколько человек, находившихся в транспортном средстве, погибли.

Авария случилась на Северной Мраморноморской магистрали. Автобус выехал около 7:00 из Карабюка и двигался в сторону одного из крупнейших городов Турции. В какой-то момент транспортное средство потеряло управление и вылетело с магистрали. Столкновение с опорой моста оказалось лобовым, пишет ФАН.

Жертвами ДТП стали пять человек, 25 пассажиров получили различные увечья. Среди них есть трое детей. Медики доставили семерых человек в больницу в очень тяжелом состоянии. Полиция ведет расследование по этому случаю.

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Автор: Борис Нестеров
#авария #дтп #жертвы #автобус #турция

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