Второй танкер с американской нефтью для Белоруссии подошел к берегам Литвы

Танкер с американской нефтью 9 августа прибыл к берегам литовского порта Клайпеда. Об этом проинформировал пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Танкер с 76 тысячами тонн стал уже вторым, который США отправляют в Белоруссию. На территории восточноевропейского государства цистерны планируют доставить через два дня. Туда он будет транспортирован по железной дороге.

К концу августа вся партия американской нефти поступит на переработку на Новополоцкий НПЗ. Тищенко уточнит, что поставляемый США сорт разработан в качестве аналога российского "Юралс" для европейских НПЗ.