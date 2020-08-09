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12:57   9 Августа 2020
Общество

Второй танкер с американской нефтью для Белоруссии подошел к берегам Литвы

Второй танкер с американской нефтью для Белоруссии подошел к берегам Литвы

Танкер с американской нефтью 9 августа прибыл к берегам литовского порта Клайпеда. Об этом проинформировал пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Танкер с 76 тысячами тонн стал уже вторым, который США отправляют в Белоруссию. На территории восточноевропейского государства цистерны планируют доставить через два дня. Туда он будет транспортирован по железной дороге.

К концу августа вся партия американской нефти поступит на переработку на Новополоцкий НПЗ. Тищенко уточнит, что поставляемый США сорт разработан в качестве аналога российского "Юралс" для европейских НПЗ.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #нефть #танкер #белоруссия #клайпеда

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