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12:41   9 Августа 2020
Общество

Обезврежена бомба у "Оппозиционной платформы" в Киеве

Обезврежена бомба у "Оппозиционной платформы" в Киеве

Правоохранители Киева обезвредили взрывное устройство у здания офиса партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Об этом сказано на официальном сайте организации.

Злоумышленники заложили бомбу на парковке недалеко от входа в здание "Оппозиционной платформы". Взрывотехники полиции Украины обезвредили устройство на месте. Представители партии считают, что к действию причастны радикальные организации.

"Оппозиционная платформа" требует провести объективное расследование. Офисы ОПЗЖ уже ранее подвергались нападениям, 3 августа неизвестные испортили стены здания краской в Ужгороде. В партийный офис в Полтаве злоумышленники бросили гранату. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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Автор: Василий Пименов
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