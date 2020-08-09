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Второй танкер с американской нефтью для Белоруссии подошел к берегам Литвы
Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом

Пенсионный фонд обеспечит поддержку гражданам за рубежом

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12:17   9 Августа 2020
Политика

Лукашенко прокомментировал разговор с Путиным

Лукашенко прокомментировал разговор с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о полном доверии российскому коллеге Владимиру Путину.

Белорусский лидер провел телефонный разговор с Путиным. Во время переговоров он обратился к коллеге и заявил, что Россия и Белоруссия находятся в одной лодке. Лукашенко подчеркнул, что в случае своей победы на грядущих выборах он займется выстраиванием нормальных отношений с Россией.

"Если кто-то ждет, что у нас испортились отношения с Россией - заблуждаетесь", — заявил белорусский президент.

Президентские выборы в республике проходят 9 августа 2020 года. В основной день голосования участки будут работать с 8.00 до 20.00 по местному времени. Ранее Лукашенко заявил о попытке "дестабилизировать обстановку в стране". Речь идет о задержанных иностранных гражданах в Белоруссии с американскими паспортами. Известно, что задержанные работают в Госдепе США.

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Автор: Василий Пименов
#путин #выборы #лукашенко

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