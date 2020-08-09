Лукашенко и Путин обсудят задержание граждан РФ в Минске

Президенты Белоруссии и России совместно разберутся в вопросе задержания в Минске 33 россиян. Соответствующая договоренность с Владимиром Путиным уже достигнута, заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер Александр Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным разобраться в задержании в Минске 33 граждан России. Об этом сам Лукашенко заявил СМИ.

В обозначение своей позиции по этому вопросу, глава Белоруссии отметил, что будет работать "по факту" ситуации, а если в ней провокация некой "третьей страны", ему все равно.

Ранее с заявлением о том, что задержание россиян в Минске связано с провокацией третьей страны, выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.